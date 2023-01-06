سلمى أبو ضيف ضمن قائمة 40 فنانا عربيا أكثر تأثيرا في السينما والتليفزيون

اختيرت الفنانة سلمى أبو ضيف ضمن قائمة مجلة Esqurie Middel East لأكثر 40 فنانا عربيا تأثيرًا وتغيرًا في السينما والتليفزيون في الوطن العربي من خلال أعمالهم وأصواتهم الإبداعية والفريدة.

سلمى تصدرت مؤخرًا غلاف مجلة ڤوغ العربية

وتصدرت سلمى مؤخرًا غلاف مجلة ڤوغ العربية والتي تحتفي في عددها الأول في 2023 بجمهورية مصر كدولة ملهمة للعالم منذ القدم، وقد نشرت سلمى أبو ضيف على حسابها الرسمي بانستجرام صورًا للغلاف والجلسة التصويرية وهي ترتدي أزياء لها طابع فرعوني أصيل وعلقت «مصر تشرق.. سعيدة جدًا بتمثيل بلدي في قسم كامل مخصص للحديث عن مصر بمجلة ڤوغ العربية بعدد يناير 2023».

تعيش سلمى أبو ضيف حالة من النشاط الفني

وعلى المستوى الدرامي، تعيش سلمى أبو ضيف حالة من النشاط الفني من خلال مشاركتها في 3 أعمال درامية في الفترة المقبلة، حيث تنافس في موسم رمضان 2023 بمسلسل المداح 3، وتتعاون مع النجمة غادة عبد الرازق في حكاية تحت الحزام في مسلسل حدث بالفعل، والمقرر عرضه قريبًا، كما تقوم ببطولة مسلسل ما بين السطور بالتعاون مع صبا مبارك وأحمد فهمي ومحمد علاء جاميكا، وهو مسلسل مكوّن من 30 حلقة سيتم عرضه قريبًا على منصة شاهد vip.

كما اختتمت سلمى أبو ضيف عام 2022 بحصولها على جائزة Dear Guest كأفضل ممثلة خلال العام، وجددت تعاقدها مع شركة الأزياء العالمية Maison Valentino لتصبح وجهًا إعلانيًا لها في الشرق الأوسط وذلك للعام الثاني على التوالي بعد أن تعاقدت معهم لأول مرة عام 2020.

وقد خطفت الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي الاختيار 3 وسوتس بالعربي، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل راجعين يا هوى والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.