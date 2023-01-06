عقوبة التحايل على «الرادار» في قانون المرور الجديد.. تصل إلى الحبس

يساهم قانون المرور الجديد في وضع ضوابط والقوانين التي تنظم حركة سير المركبات، وتضمن الحفاظ على سلامة الركاب والمواطنين، وتحديد المخالفات والعقوبات التي لا يجوز التعدي عليها حفاظا على الجميع.

التحايل على أجهزة قياس سرعة المركبات «الرادار»

ومن بين الحيل التي تصدى لها قانون المرور الجديد، والتي كان يقوم بها البعض من قائدي السيارات، والتي تخص التحايل على أجهزة قياس سرعة المركبات «الرادار» باستخدام أجهزة أخرى تعمل على كشفها أو الإنذار بأماكنها أو التأثير على عملها.

ونص قانون المرور في المادة «75» مكررا على العقوبة التي تقع على مرتكب هذا الفعل، والتي جاءت كالآتي: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتقع هذه العقوبة على «كل من حاز فى السيارة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها»، وفقًا لقانون المرور الجديد.