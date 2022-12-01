تعرف على السرعات المقررة في قانون المرور الجديد.. تجاوزها يعرضك لعقوبة

حدد قانون المرور الجديد السرعات المقررة للسيارات داخل المدن والتجمعات الصناعية و الزراعية، والحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة، لضمان سلامة الركاب والحفاظ عليهم، وتستعرض «الوطن» السرعات المقررة على النحو التالي:

داخل المدن

- 40 كيلومتر في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

- 60 كيلومتر في الساعة لباقى أنواع المركبات.

داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية

- 40 كيلومتر لجميع أنواع المركبات.

الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات

- 60 كيلومتر في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر نصف المقطورة.

- 70 كيلومتر فى الساعة للسيارات النقل.

- 80 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

- 90 كيلومتر فى الساعة لباقي أنواع السيارات.

الطرق الصحراوية

«القاهرة، الإسكندرية- القاهرة، الإسماعيلية، بورسعيد– القاهرة، السويس- القاهرة، بلبيس- الإسكندرية، مطروح، السلوم– القاهرة، الفيوم– وادى النطرون، العلمين»

- 70 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع «سيمي تريلر» نصف المقطورة.

- 80 كيلومتر في الساعة لسيارات النقل.

- 90 كيلومتر في الساعة لسيارات نقل الركاب.

- 100 كيلومتر في الساعة لباقي أنواع السيارات.

الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع

يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق بداخل المدن 15 كيلومترا فى الساعة وخارج المدن 30 كيلومترا في الساعة، ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية بالسير بحد أدنى قدره 10 كيلومترات في الساعة، على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق.

عقوبة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

ووفقًا لقانون المرور الجديد، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة.