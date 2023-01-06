لو عميل للبنك الأهلي.. عناوين ومواعيد عمل الفروع لشراء شهادات الـ25%

أعلن البنك الأهلي المصري أمس، إتاحته شراء شهادات الـ 25% الجديدة خلال أيام الإجازات الرسمية بعدد من فروعه تعمل يومي الجمعة والأحد، رغبةً منه في تسهيل عمليات الاكتتاب بالأوعية الادخارية ذات العوائد المُجزية المرتفعة.

وأوضح بيان رسمي صادر عن أكبر البنوك الحكومية بالسوق المحلي من حيث الأصول، أنَّ شهادات الـ 25% عائد سنوي والـ22.5% عائد شهري يمكن شراءها اليوم الجمعة وكذلك بعد غدٍ الأحد، بعدد 146 فرعا من فروعه منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

فيما أعلن مواعيد العمل المُتاح خلالها الشراء أو الاكتتاب بالشهادات البلاتينية كالتالي:

الجمعة من 2 وحتى الـ 6 مساءً، والأحد 8 يناير من 9 صباحا حتى الـ 3 مساءً رغم اعتبارها إجازات رسمية للبنوك، وذلك دعما منها للأفراد الراغبين في الاستفادة من عوائد الأوعية الجديدة.

ووجَّه البنك عملاءه لأسماء الـ146 فرعًا لـ شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد 25% سنوي، والفروع الإضافية لـ«الأهلي المصري» كالتالي؛

فروع البنك الأهلي لـ شراء شهادات الـ 25% بالأحياء والمدن الجديدة

ـ فرع الرحاب

ـ فرع القاهرة الجديدة

ـ فرع السبعين بالتجمع الخامس

ـ فرع الطيران

ـ فرع الشروق

ـ فرع الشيخ زايد

ـ فرع الرعاية المتكاملة بالقطامية

ـ الفرع الرئيسي بالقاهرة

ـ فرع الخمسين بزهراء المعادي

ـ فرع الجولف

ـ فرع الحى العاشر

-فرع السيدة زينب

ـ فرع روض الفرج

ـ فرع ثروت

ـ فرع جسر السويس

-فرع 15 مايو

ـ فرع أهالينا 2

ـ فرع «أغا خان»

ـ فرع «بترو سبورت»

ـ فرع المعادي

ـ فرع العزيز بالله بالزيتون

ـ فرع طيبة 2000

ـ فرع عباس العقاد

ـ فرع عين شمس

ـ فرع كايرو فستيفال

ـ فرع محطة حلوان

ـ فرع محمد فريد

ـ فرع مدينة بدر

ـ فرع مدينة نصر

ـ فرع مصر القديمة

ـ فرع مكرم عبيد

ـ فرع مول مدينتى

ـ فرع العروبة

ـ فرع النزهة

ـ فرع الخليفة المأمون

ـ فرع شارع 9 بالمقطم

ـ فرع شرق القاهرة

ـ فرع شارع عدلى

فروع النوادي بالقاهرة

- نادي بلاتينيوم

ـ نادي الصيد القطامية

ـ نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر

ـ مكتب نادى الشمس

ـ فرع فريد سميكة

فروع المولات

-فرع كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس

ـ فرع مول مصر بمدينة 6 أكتوبر أكتوبر

ـ فرع أمريكانا بلازا بمدينة 6 أكتوبر

ـ فرع الجزيرة مول

محافظة الجيزة

- فرع الزمالك

ـ فرع الهرم

ـ فرع العمرانية

-فرع الدقي

ـ فرع مدينة 6 أكتوبر

ـ فرع البحر الأعظم

ـ فرع المنيب

-فرع أوسيم

- فرع العمرانية

ـ فرع اللبينى

ـ فرع سور نادى الزمالك

ـ فرع فيصل الجيزة

ـ فرع نيو جيزة

فروع «الأهلي المصري» بالمحافظات لشراء الشهادات البلاتينية الجديدة

محافظة القليوبية

ـ فرع القناطر الخيرية

ـ فرع العبور

ـ فرع منية النصر

ـ فرع كفر شكر

ـ فرع قليوب

ـ فرع بنها

محافظة الإسكندرية

-فرع سان ستيفانو

-فرع العامرية

ـ فرع الإقبال

ـ فرع الهانوفيل

ـ زيزنيا

ـ برج العرب

ـ سموحة

ـ كينج مريوط

محافظة الفيوم

ـ فرع ابشواى

ـ فرع الحرية

ـ فرع سنورس

محافظة كفر الشيخ

ـ فرع دسوق

ـ فرع مركز الرياض

ـ فرع بلطيم

ـ فرع مشتول السوق

محافظة البحيرة

ـ فرع كفر الدوار

ـ فرع جنوب البحيرة ايتاى البارود

ـ فرع دمنهور

محافظة المنوفية

ـ أشمون

ـ شرق قويسنا

ـ الباجور

ـ شبين الكوم

ـ بركة السبع

محافظة الدقهلية

ـ فرع السنبلاوين

-فرع المنصورة

ـ فرع ميت غمر

محافظة الغربية

ـ فرع زفتى

-فرع المحلة الكبرى

ـ فرع طنطا

ـ فرع كفر الزيات

ـ فرع الفاتح

محافظة الشرقية

ـ فرع بلبيس

ـ الزقازيق

ـ العاشر من رمضان

محافظة دمياط

ـ دمياط الجديدة

ـ الزرقا

مدينة الإسماعيلية

ـ فرع الاسماعيلية

ـ التل الكبير

مدينة بورسعيد

ـ بور فؤاد

-فرع الصباح

محافظة الوادي الجديد

ـ فرع الخارجة

ـ فرع الفرافرة

محافظة شمال سيناء

ـ فرع العريش

محافظة جنوب سيناء

ـ فرع الطور

ـ فرع شرم الشيخ

ـ فرع دهب

محافظة مرسى مطروح

ـ فرع الحمام

-العلمين

محافظة البحر الأحمر

ـ فرع مدينة الغردقة

ـ فرع سفاجا

ـ فرع بيزنس بارك الجونة- الغردقة

-فرع رأس غارب

محافظة المنيا

ـ فرع مغاغة

ـ فرع ملوي

ـ فرع سما لوط

-فرع بني مزار

محافظة أسيوط

ـ فرع منفلوط

ـ فرع البحر الأعظم بمركز ديروط

ـ فرع القوصية الجديدة

محافظة قنا

ـ فرع نجع حمادى

ـ فرع قوص

مدينة الأقصر

ـ فرع اسنا

محافظة أسوان

ـ حورس ادفو

ـ سوبك كوم امبو

ـ دراو