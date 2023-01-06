مصرع وإصابة شخصين إثر انقلاب دراجة نارية في الوادي الجديد

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر اليوم الجمعة في حادث انقلاب دراجة نارية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

إخطار بالحادث

كان وردت معلومات إلى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، تفيد بانقلاب دراجة نارية بمدينة الفرافرة كان يستقلها شابان في العقد العشرين والثلاثين، وبسبب السرعة الزائدة أسفر عن انقلاب الدراجة النارية وتم نقلهم إلى المستشفى.

أسماء ضحايا الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين أنه أثناء عبورهم الطريق بسبب السرعة الجنونية، أدت إلى انقلاب الدراجة النارية ما أسفر عن ياسر سيد ناصح، 22 عامًا، وإصابة محمد مهدي عبد الله، 32 عامًا بجروح وإصابات متنوعة وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

رفع آثار الحادث

ورفعت إدارة المرور مخلفات وآثار الحادث وتحفظت على الدراجة النارية، بمعرفة إدارة المرور وتم تسيير حركة سير المواطنين في الشارع بمدينة الفرافرة مرة أخرى وتم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.