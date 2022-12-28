بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث مروري بالشرقية  

لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب ثالث، في حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل أمام المعهد الديني بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إخطار لمديرية الأمن بالحادث

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادن موتسكيل وسيارة أمام المعهد الديني بمركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع شخصين وهما : «عمرو عبدالرحمن حسين محمد 35 سنة، مقيم بقرية الجوسق التابعة لمركز بلبيس، وسعيد عبد العظيم محمد بند اري 45 سنة، مقيم بمركز بلبيس»، وإصابة «محمود مصطفى محمد مصطفى» 27 سنة مقيم بقرية الجوسق مركز بلبيس بكدمات وسحجات.

نقل المصاب للمستشفى

وتم نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ على الحثتين بمشرحة المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.