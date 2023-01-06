إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب قبل قليل 3 أشخاص بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي طريق مصر اسكندريه الزراعي أمام قرية الأربعين اتجاه القاهرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

حادث انقلاب سيارة ملاكي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق دائرة المركز، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل «نصره.ح. ا»، 60 سنة، مقيم القاهرة، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متعددة بالجسم، و«محاسن.ح.ا»، 60 سنة، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، وكدمات متعددة بالجسم وكسر في الساق اليمنى،و«نهى.ا.ل»، 33 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.