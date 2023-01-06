أسعار منتجات الألبان بمدرسة الزراعة بالزقازيق.. الجبن القريش بـ30 جنيها

يسعى المواطنون لشراء الألبان ومشتقاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية، وتوجد عدد من المنافذ التي تطرح تلك المنتجات أمام المواطنين بأسعار تناسب قدراتهم، وتستعرض «الوطن» مكان منفذ بيع منتجات الألبان بالشرقية، وكذلك أسعارها.

مكان تواجد معرض بيع منتجات الألبان بالزقازيق

وفي سطور التقرير التالي، تستعرض جريدة «الوطن» أسعار الألبان ومشتقاتها في منفذ البيع التابع لمدرسة الزراعة بالزقازيق بمحافظة الشرقية والكائن تواجده بجوار مديرية التربية والتعليم ومدرسة الثانوية العسكرية، وإليكم التفاصيل:

عرض منتجات الألبان بمنفذ مدرسة الزراعة بتخفيضات كبيرة

وأوضح محمد راضي، رئيس قسم الألبان بمدرسة الزراعة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، في تصريح لـ«الوطن» أن المدرسة تنتج الألبان ومشتقاتها، وتعرض إنتاجها في منفذ بيع خاص بها، لافتا إلى طرح المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في المحلات التجارية.

قائمة أسعار منتجات الألبان ومشتقاتها بمنفذ بيع مدرسة الزراعة

أسعار منتجات الألبان بمنفذ بيع مدرسة الزراعة:

سعر كيلو لبن حليب مبستر 12 جنيها.

سعر كيلو لبن رايب 14 جنيها.

سعر كوب زبادي 3 جنيهات.

سعر طبق أرز بلبن كبير 10 جنيهات.

سعر طبق أرز بلبن صغير 5 جنيهات.

سعر كيلو جبن قريش 30 جنيها.

سعر كيلو قشدة فلاحي 120 جنيها.

سعر كيلو جبن رومي 140 جنيها.

سعر كيلو جبن دمياطي 80 جنيها.

طرح منتجات الألبان بمنفذ البيع بالزقازيق

وأكد رئيس قسم الألبان في حديثه لـ«الوطن»، أن مدرسة الزراعة تحاول طرح منتجات الألبان بأسعار مخفضة قدر المستطاع أمام المواطنين، لافتا إلى أن سعر كيلو اللبن المبستر بقيمة 12 جنيها وهو سعر ثابت ويتم تغييره وفقا لخطة الأسعار الجديدة خلال فترات متباعدة.