مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنين في مركز أشمون في حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين وحالة الوفاة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

مصرع شاب وإصابة اثنين في أشمون

تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم، بقرية شوشاي دائرة المركز وهم، «محمد.ط.ع» و«إسلام.ع.ا»، و«زياد.ع.ا»، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اصطدام سيارة بمحول كهرباء في منوف

كما شهد مركز منوف، حادث تصادم سيارة ملاكي بمحول كهرباء بقرية فيشا الكبرى التابعة ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن القرية نتيجة ما أسفر عنه الحادث، وتم الدفع بمسؤولي الصيانة في شركة كهرباء منوف، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين وفق التحقيقات الأولية أن الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة.

حررت القوة أمنية بمحضر بالواقعة، وتبين أن السائق طالب ولا يحمل رخصة قيادة.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز منوف بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات .