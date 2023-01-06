تزامنا مع أعياد الميلاد.. رفع درجة الاستعدادات القصوى في المنوفية

في إطار الإحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى مديريات الخدمات برفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة ، وذلك تزامنا مع إحتفالات أعياد الميلاد المجيد ، وتفعيل غرف العمليات بكافة الوحدات المحلية لتلقى أى شكاوى على مدار الساعة والتعامل الفورى معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.

التواجد الميداني لرؤساء المدن

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع تجمعات القمامة أول بأول، فضلا عن الاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين.

التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد

ووجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق التام مع الجهات الأمنية والمعنية بتكثيف التأمين في محيط الكنائس ودور العبادة وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية لضمان سلامة المواطنين وتوفير اجواء مناسبة لقضاء الأعياد فى جو من البهجة والسرور .

فيما كلف وكيل وزارة الصحة برفع درجة التأهب بالمستشفيات العامة والمركزية والمرور الدورى للتأكد من تواجد الأطقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ مع توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

هذا وكلف محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والتموينية بنطاق المحافظة للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والمطاعم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمواد الغذائية واللحوم ، فضلا عن التأكد من توافر السلع التموينية والمواد البترولية مع المرور الميدانى على التجار التموينيين ومستودعات البوتاجاز لضمان توفير إحتياجات المواطنين بالكميات الكافية.

وفى ذات السياق أكد محافظ المنوفية رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها .