عاجل.. سقوط أمطار متوسطة على المنوفية.. و«الأرصاد»: تمتد إلى الغد «صور»

تشهد محافظة المنوفية سقوط أمطار متوسطة على عدد من المدن والقرى، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوطها غدا الأربعاء بنسبة 40%، وعدم انخفاض درجات الحرارة.

طقس غدا الأربعاء في محافظة المنوفية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط أمطار غدا الأربعاء في محافظة المنوفية ومحافظات جنوب الوجه البحري بنسبة 40%، وسيكون الطقس في الصباح باردا ولطيفا نهارا، وفي المساء غيوم وأمطار، وتبلغ درجة الحرارة العظمي في المنوفية 20 والصغرى 11 مئوية.

انتشار سيارات الصرف في المنوفية

من جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة المنوفية، استعداداتها لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار، من خلال انتشار سيارات شفط المياه، والتواجد الميداني لمسؤولي الفروع، ورفع تجمعات الأمطار أولا باول لتسهيل حركة المواطنين، ومتابعة دورية من قبل غرفة العمليات لمتابعة سقوط الأمطار ومتابعة شكاوي المواطنين.

وعقد محافظ المنوفية، عدة اجتماعات قبل قدوم فصل الشتاء لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار، وشدد علي التنسيق الكامل بين رؤساء المدن والوحدات المحلية وشركة المياه وغرفة عمليات ديوان المحافظة لكل ما يستجد، وحل شكاوى المواطنين فوراً.