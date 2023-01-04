خريطة أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا كشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، وخريطة أماكن سقوط الأمطار غدا، وأبرز الظواهر الجوية المتوقع على مختلف المناطق والمحافظات.

وفيما يلي، ننشر خريطة أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس، وفقا لما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل.

خريطة أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

ويستمر تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب الممطرة في حالة الطقس غدًا، مع وجود كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، تعمل على انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وعن خريطة أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس، أشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

ويستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة في حالة الطقس غدا الخميس على جميع مدن ومحتافظات الجمهورية، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مصحوبة بفرص لسقوط الأمطار، ويسود طقس لطيف خلال ساعات النهار، بارد في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، على محافظات ومدن الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23 - 17