قناة الحياة تستعرض مشروعات التنمية العمرانية في محافظة سوهاج

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن مشروعات التنمية العمرانية من سوهاج، واستمرار العمل في مشروع الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الخامسة.

وقال التقرير إن العمل مستمر في مشروع الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الخامسة في مدينة أخميم الجديدة ضمن مشورعات التنمية العمرانية بمحافظة سوهاج، كما أن أعمال تشطيب واجهات وتنسيق الموقع العام لمشروع الـ12 عمارة بالمرحلة الخامسة في مدينة أخميم الجديدة، مستمرة.

وأضاف: «المشروع يساعد على تخفيف الكثافة السكانية بمحافظة سوهاج وتوفير فرص عمل للشباب، كما أن المدينة تحتوي على مشروعات سكن لكل المصريين بعدد 2432 وحدة والإسكان المميز بمساحات 290 مترا مربعا، كما أن مشروع إنشاء الـ12 عمارة في أخميم الجديدة يوفر 1500 فرصة عمل لأهالي محافظة سوهاج.

وقال المهندس محمد المشنب مدير مشروع الـ12 عمارة بالمرحلة الخامسة بأخميم الجديدة، إن المشروع عبارة عن 12 عمارة أنجز منها 70% بمعدل 288 وحدة بإجمالي 52 مليون جنيه تكلفة المشروع كله.