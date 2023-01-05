«شادية» مقيمة في مدينة سوهاج الجديدة لـ قناة الحياة: «عندنا كل الخدمات»

قالت شادية خلف، مقيمة بمدينة سوهاج الجديدة، وإحدى المستفيدات من مشروع الإسكان الاجتماعي، إنها تسكن بالمشروع منذ عام 2019، وكانت من أوائل الذين عاشوا في المنطقة.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»: «مبسوطة جدًا بوجودي، وكنت عايشة في أسوان، وأما جوزي توفى أحضرت أولادي وعدت إلى سوهاج، وجبت ولادي عشان كانوا صغيرين وعلمتهم وعشت هنا».

توافر الخدمات في المدينة

وتابع: «زمان مكنش المكان حلو ومكنش فيه خدمات، لكن حاليا فيه تطوير، وفيه أمور حديثة، والمواصلات كفاية وفيه خدمات مختلفة، ومعايا 3 أولاد وبنتين وجميعهم تخرجوا من الجامعات».

واستطردت أن مستشفى المدينة جيدة للغاية، «كانت الأول مش شغالة إطلاقا لكن حاليا شغالة والتطوير حادث كل يوم».

وسوهاج الجديدة هي إحدى المدن الجديدة التي تم إنشاؤها طبقا لقرار جمهوري وهي إحدى مدن الجيل الثالث، ومن المستهدف أن يصل حجم السكان في المدينة إلى مليون ونصف نسمة حتى عام 2050.

ويبعد موقع مدينة سوهاج الجديدة 8 كم فقط عن سوهاج الحالية، حيث تقع جنوب غرب مدينة سوهاج غرب النيل، كما تبلغ تبلغ المساحة الكلية للمدينة 30 ألف فدان.