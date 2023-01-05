«مروة» تعيش في «سوهاج الجديدة» لـ قناة الحياة: «المدينة جميلة وفوق الخيال»

قالت مروة خيري، مقيمة بمدينة سوهاج الجديدة وإحدى المستفيدات بمشروع الإسكان الاجتماعي، إنها تعيش في المدينة منذ نحو عام، وكانت تسكن في سوهاج القديمة، وبعد أن سمعت عن المدينة الجديدة زارتها وأعجبت بها جدا وهذا ما دفعها ذلك للسكن بها.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»: «الفرق بين سوهاج القديمة والجديدة أن القديمة يغلب عليها الزحام، كما أنها غير مريحة، هنا هدوء وتعليم كويس وبربي عيالي في مكان كويس، وهو أمر جيد للغاية والمدارس بجواري وجميع الخدمات متوفرة».

وتابعت: «بناتي في مدرسة الحي الإسكاني بجوار المنزل، وبنزل أوصلهم للمدرسة بشكل يومي، كما أن زوجي يعمل في الكويت، والمكان أمان للغاية، وفوق أي مستوى يتخيله العقل، ومن يوم معشت هنا والأمن على أفضل ما يكون، كما أن المواصلات متوفرة وقريبة مننا ومفيش أي شيء ناقصنا».

وقالت «شهد» ابنتها، إن الوضع هنا أفضل و«المدينة هادية وجميلة، وبنلعب هنا قدام العمارة، والمدرسة هنا أوسع من المدرسة القديمة في سوهاج القديمة».