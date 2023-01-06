رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة «الحياة» تعرض تقريرا عن اصطفاف 15 جمعية أهلية بسوهاج ضمن «قطار الخير»

كتب:

محمد عزالدين
05:49 م | الجمعة 06 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا عن «قطار الخير.. اصطفاف لأكثر من 15 جمعية ومؤسسة أهلية في سوهاج».

وقالت سيمون ناصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الاصطفاف لأكثر من 15 جمعية ومؤسسة أهلية تابعة للتحالف، وحرصوا بأن يكون ختام 2022 في محافظة سوهاج مثل قافلة ستر وعافية 16.

وأوضحت أن الاصطفاف يقع تحت مظلة قافلة ستر وعافية مشارك فيه معظم الجمعيات الأهلية.

من جانبه قال عطية علاء الدين عطا، ممثل مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، إن مؤسسة العربي انضمت للتحالف الوطني ضمن مبادرة الرئيس السيسي، حيث شاركت المؤسسة بتوزيع بطاطين على أهالي سوهاج.  

اقرأ المزيد:

«مروة» تعيش في «سوهاج الجديدة» لـ قناة الحياة: «المدينة جميلة وفوق الخيال»

«شادية» مقيمة في مدينة سوهاج الجديدة لـ قناة الحياة: «عندنا كل الخدمات»

رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة لـ قناة الحياة: المشروع على مساحة 30 ألف و300 فدان

قناة الحياة ترصد الطفرة الإنشائية في مدينة سوهاج الجديدة

قناة الحياة تعرض جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

قناة الحياة تتابع تنفيذ إنشاء محطة صرف بقرية مزاتة في سوهاج
بقلم محمد عزالدين