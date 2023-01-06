قناة «الحياة» تعرض تقريرا عن اصطفاف 15 جمعية أهلية بسوهاج ضمن «قطار الخير»

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا عن «قطار الخير.. اصطفاف لأكثر من 15 جمعية ومؤسسة أهلية في سوهاج».

وقالت سيمون ناصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الاصطفاف لأكثر من 15 جمعية ومؤسسة أهلية تابعة للتحالف، وحرصوا بأن يكون ختام 2022 في محافظة سوهاج مثل قافلة ستر وعافية 16.

وأوضحت أن الاصطفاف يقع تحت مظلة قافلة ستر وعافية مشارك فيه معظم الجمعيات الأهلية.

من جانبه قال عطية علاء الدين عطا، ممثل مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، إن مؤسسة العربي انضمت للتحالف الوطني ضمن مبادرة الرئيس السيسي، حيث شاركت المؤسسة بتوزيع بطاطين على أهالي سوهاج.