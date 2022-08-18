ريم البارودي تحتفل بعقد قران شقيقتها (صورة)

احتفلت الفنانة ريم البارودي، بعقد قران شقيقتها «دينا»، مساء اليوم الخميس، في حفل عائلي، اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، وبعض المُقربين فقط.

ريم البارودي تُهنئ شقيقتها: ألف مليون مبروك

ونشرت ريم البارودي، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لشقيقتها «دينا» بصحبة زوجها عقب مراسم عقد القران، مُعلقة عليها بقولها: «تم عقد قران شقيقتي دينا البارودي على كابتن طيار حسام مراد.. ألف مليون مبروك».

تفاصيل مشاركة ريم البارودي في نقل عام

وكانت الفنانة ريم البارودي، قد حققت نجاحًا كبيرًا، بمُشاركتها في مسلسل «نقل عام»، الذي عُرض في شهر مارس الماضي، على قناة «أون» حصريًا، حيث تعاونت فيه مع عدد كبير من الفنانين، لعل أبرزهم محمود حميدة، دينا، سميحة أيوب، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، إيهاب فهمي، ميرهان حسين، أحمد بدير، سوسن بدر، نيكول سابا، والعمل من تأليف وليد خيري، ومن إخراج عادل أديب.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام، حول عمل أحمد الشربيني سائقا بهيئة النقل العام، له من الأبناء 6 باختلاف أعمارهم، يقيم المتزوجون منهم معه ويشكلون عبئا إضافيا، بخلاف المشكلات والديون التي لا تنتهي، وظهور ابنتيه من زواجه الأول بعد 30 عاما، ومرض أخيه وتسلط زوجته وضغوط والدته، ما يدفعه للتورط في عملية تهريب كبرى ليسدد ديونه، فتتصاعد الأحداث.