محافظ الإسماعيلية خلال جولته على الكنائس: «المصريون نسيج واحد»

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد، حيث يحتفل المصريين جميعًا بالأعياد لا فرق بين مسلم ومسيحي.

ووجه اللواء بشارة التهنئة لمواطني الإسماعيلية جميعًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، خلال جولته علي بعض الكنائس مساء اليوم الجمعة، متمنيًا أن يكون عام خيرًا ونماءً على المصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محافظ الإسماعيلية يهنئ الأقباط

هنأ اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أقباط محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في زيارة كنائس الإسماعيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

حضر الزيارة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

جولة محافظ الإسماعيلية على الكنائس

وبدأ محافظ الإسماعيلية ومرافقوه جولتهم، بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي «مطرانية الأقباط الأرثوذوكس»، بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، مقدمًا التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.

كما تفقد الكنيسة الإنجيلية بحي أول الإسماعيلية بشارع أم كلثوم، مقدمًا التهنئة للدكتور أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعه بمناسبة عيد الميلاد المجيد.