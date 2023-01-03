انخفاض أسعار السمك في الإسماعيلية.. البوري يبدأ من 60 جنيها

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء انخفاضًا جديدًا في أسعار الأسماك داخل أسواق التجزئة والجملة بالتزامن مع ضخ كميات جديدة من الأسماك هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار أسماك البوري بحوالي 5 جنيهات في الكيلو ليسجل أقل سعر له 60 جنيهًا للحجم الصغير، فيما استقرت أسعار البلطي وأسعار الجمبري وباقي الأنواع عند أسعار الامس.

أسعار السمك في الإسماعيلية

وقال محمد السيد خليل، أحد تجار الأسماك في الإسماعيلية، إن كيلو سمك البوري صغير الحجم سجل 60 جنيهًا، و70 جنيها للحجم المتوسط، و90 جنيها للحجم الكبير، فيما سجل كيلو السمك البلطي صغير الحجم 25 جنيها للكيلو، والحجم المتوسط بـ35 جنيها، والحجم الكبير بـ45 جنيها.

أسعار سمك المكرونة والتونة

أما سمك المكرونة فسجل سمك المكرونة 55 جنيها والتونة المجمدة 35 جنيها للكيلو، فيما سجلت السفرديا 35 جنيهًا، ووصل السردين إلى 38 جنيهًا، والقاروص 120 جنيهًا والدنيس 140 جنيها للكيلو الواحد.

استقرار في سعر الجمبري

واستقرت أسعار الجمبري في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء عند الأسعار التي بدأت بها الأسواق بداية الأسبوع الجاري، وسجلت 60 جنيها للكيلو لأصغر حجم، فيما ارتفع سعر الجمبري الوسط إلى 120 جنيهًا و220 جنيهًا لأكبر حجم، وسجل كيلو السبيط الكاليماري 120 جنيهًا للكيلو الواحد، ووصلت أسعار الكابوريا ما بين 30 و60 جنيهًا للكيلو حسب الحجم والنوع.