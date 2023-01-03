بتخفيض 15%.. افتتاح منافذ لبيع السلع الغذائية في الإسماعيلية

قال المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، إن الغرفة تجهز لإقامة العديد من منافذ بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة في أكثر من مكان بنطاق المدينة والمراكز.

أسعار مخفضة في المنافذ

وأضاف «عثمان» على هامش اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع جلال الطاهر، سكرتير مجلس إدارة الغرفة التجارية، وسيد الكرسلي، رئيس لجنة الشُعب، أنه جرى مراجعة عدة أماكن مقترحة، على رأسها مركز ومدينة القنطرة غرب لإقامة المنافذ.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، أن المنافذ تتضمن بيع الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والعلافة، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق من 10: 15 %، مشيرا إلى أنه سيجرى زيادتها في معظم المراكز.

وقال سيد الكرسلي، رئيس لجنة الشُعب بالغرفة التجارية، إنه جرى الاستقرار على دار مناسبات بوسط البلد في مدينة القنطرة غرب، للحفاظ على المنتجات كافة من العوامل الجوية، لافتا إلى أن المنافذ تتضمن المواد الغذائية والعلافة، والخضر والفاكهة، واللحوم والدواجن.

3 أماكن داخل مدينة الإسماعيلية

في السياق ذاته، قال جلال الطاهر، سكرتير مجلس إدارة الغرفة التجارية، إنه سيجرى الانتهاء من تجهيزات دار المناسبات خلال هذا الأسبوع، على أن يجرى معاينة المراكز الأخرى على التوالي لاختيار أماكن مناسبة.

ونوه «الطاهر» إلى أنه جرى اختيار 3 مناطق لإقامة منافذ في مدينة الإسماعيلية، ويجرى الآن إنهاء الإجراءات الإدارية كافة، لإطلاقهم خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تستمر المنافذ حتى نهاية شهر رمضان الكريم، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الاستراتيجية والغذائية واللحوم كافة بأسعار منخفضة.