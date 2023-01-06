مؤسسة «راعي مصر للتنمية» لقناة الحياة: الكشف والعلاج والتحاليل مجانا بالقرى الفقيرة

قال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، إن تكلفة العلاج مرتفعة على الأسر الأكثر احتياجا، لذلك تتكفل المؤسسة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل التنموي بمثل هذه القوافل والمساعدات الطبية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «أهل بلدنا» على قناة الحياة: «من ضمن المشاكل الرئيسية في مصر وخصوصا على مستوى العزب والقرى الفقيرة، إن الأسرة عشان تكشف بتكلف كتير جدا، وكثير من العزب لا تتوافر بها الأطباء».

وتابع: «بتروح لأقرب مكان للكشف، والتحركات فقط لو معاك 4 أولاد تتكلف أكثر من 300 جنيه، ولا تستطع الأسر البسيطة القيام بهذا الأمر إلى جانب التحاليل والأشعة أو النظارات الطبية».

واستطرد: «لذلك دور مؤسسة راعي مصر مع التحالف الوطني، إننا نأخذ الأم وأولادها ونكشف بالمجان ونعطيهم أدوية بالمجان، ونعمل على التحاليل والأشعات، ولو استلزم الأمر عملية جراحية يتم بالمجان في أبعد نقط وقرى على مستوى الجمهورية، كما أن المؤسسة دخلت أكثر من 1500 قرية من 4500 قرية على مستوى الجمهورية بخلاف أننا دخلنا 17 محافظة ومستمرين في الانتشار، كما أن الجانب التوعوي مهم للغاية لكل أسرة مصرية».