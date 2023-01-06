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قناة الحياة تعرض تقريرا عن معرض ملابس وأثاث بالمجان من «الأورمان» في البحيرة

كتب:

محمد عزالدين
05:57 م | الجمعة 06 يناير 2023
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا يسلط الضوء على معرض ملابس وأثاث بالبحيرة مجانا من جمعية الأورمان.

وقال أحمد عبد المحسن مدير جمعية الأورمان في البحيرة، إن المعرض يهدف لتوزيع منتجات على أهالي مركزي الدلنجات وكوم حمادة، ويجري عمل بحث ميداني للحالة قبل الاستلام، على أن تكون الأسبقية للحالات الأولى بالرعاية مثل الأرامل والمطلقات وذوي الهمم والإعاقات.

ووجهت إحدى السيدات الشكر لجمعية الأورمان لتقديم الملابس بالمجان وتساعد الأسر المصرية، وتحسن من حال المجتمع بالبحيرة، وأضاف آخر إن الملابس المعروضة جديدة ومجانا، مقدما الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على إقامة المعرض.

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