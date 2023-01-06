إيمي طلعت زكريا: أقدم استعراضات وغناء خلال دور المذيعة في مسرحية كازينو بديعة

أعربت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن سعادتها بنجاح العرض المسرحي كازينو بديعة والذي حقق نجاحا كبيرا في أول أسبوعين من عرضه، حيث رفعت جميع عروض المسرحية شعار كامل العدد.

وقالت إيمي طلعت زكريا، لـ«الوطن»: «الحمد لله رد فعل الجمهور حلو جدا والناس تأتي العرض وتنبسط جدا بالاستعراضات والملابس والتمثيل، عن نفسي أول مرة أقدم رقص واستعراضات وغناء وتمثيل ميكس مختلف، لأن المسرحية استعراضية».

وأضافت إيمي: «أقدم خلال العرض دور مذيعة شخصية لايت كوميدي والتي تقدم الفقرات داخل الكازينو، بجانب طارق الإبياري والذي يجسد أيضا دور مذيع ودائما بينهم شد وجذب ويتخللها مواقف كوميديا، والحمد لله ثاني أسبوع ونجاح كبير جدا».

وتابعت إيمي طلعت زكريا: «تم ترشيحي للدور من المخرج طارق الإبياري والمؤلف أحمد الإبياري وليس التعاون الأول بينهم تقريبا خامس عمل مسرحي معهم، وأعتبر إني واحد من الفريق لأحمد الإبياري الحمد لله».

مسرحية كازينو بديعة

العرض المسرحي «كازينو بديعة»، من تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، وبطولة سمية الخشاب، أحمد فتحي، إدوارد، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، أحمد سعد ميشو، وأشعار أبو السعود الإبياري، ومن إنتاج شركة «سي سينما بروكشنز» أحمد فهمي وهاني نجيب.