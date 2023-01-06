مؤسس «راعي مصر للتنمية» لقناة الحياة: بدأت بشخصين ونتواجد حاليا في 17 محافظة

كشف المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، تفاصيل عمل المؤسسة الخيرية، لافتًا إلى أن البداية كانت باستهداف الفئة المستضعفة في المجتمع وبدأوا العمل عام 1995 بشكل فردي بشخصين فقط، وزاد العدد عام 2004، ثم وصلوا لأعداد كبيرة عام 2012، وبدأ العمل بشكل مؤسسي.

7 أنشطة رئيسية لالجمعية

وأوضح «رمزي» خلال لقائه مع الإعلامية مها موسى، في برنامج «أهل بلدنا»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الجمعية لها 7 أنشطة رئيسية، أبرزها على الإطلاق نشاط القوافل الطبية، لافتًا إلى تواجدهم حاليا في 17 محافظة.