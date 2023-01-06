رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مؤسس «راعي مصر للتنمية» لقناة الحياة: بدأت بشخصين ونتواجد حاليا في 17 محافظة

كتب:

أحمد حامد دياب
06:34 م | الجمعة 06 يناير 2023
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

كشف المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، تفاصيل عمل المؤسسة الخيرية، لافتًا إلى أن البداية كانت باستهداف الفئة المستضعفة في المجتمع وبدأوا العمل عام 1995 بشكل فردي بشخصين فقط، وزاد العدد عام 2004، ثم وصلوا لأعداد كبيرة عام 2012، وبدأ العمل بشكل مؤسسي.

7 أنشطة رئيسية لالجمعية

وأوضح «رمزي» خلال لقائه مع الإعلامية مها موسى، في برنامج «أهل بلدنا»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الجمعية لها 7 أنشطة رئيسية، أبرزها على الإطلاق نشاط القوافل الطبية، لافتًا إلى تواجدهم حاليا في 17 محافظة.

اقرأ المزيد:

قناة الحياة تستعرض مشروعات التنمية العمرانية في محافظة سوهاج

قناة الحياة تعرض تقريرا عن معرض ملابس وأثاث بالمجان من «الأورمان» في البحيرة

قناة «الحياة» تعرض تقريرا عن اصطفاف 15 جمعية أهلية بسوهاج ضمن «قطار الخير»

أحد العاملين بـ«سوهاج الجديدة» لقناة الحياة: لقمة العيش في بلدنا أفضل من الغربة
بقلم أحمد حامد دياب