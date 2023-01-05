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أحد العاملين بـ«سوهاج الجديدة» لقناة الحياة: لقمة العيش في بلدنا أفضل من الغربة

كتب:

محمد أيمن سالم
08:31 م | الخميس 05 يناير 2023
الإعلامي محمد شردي مع أحد العمال

الإعلامي محمد شردي مع أحد العمال

قال أحد العاملين في مشروعات سوهاج الجديدة، علي أحمد، إنه يعمل بالمشروع منذ 8 سنوات من بداية التخطيط، مضيفا «اشتغلت في البناء أول ما بدأنا، وبعد كده اشتغلت في تأمين المشروع مع الشركات العاملة، وكنت راجع من ليبيا بدور على شغل لكن الحمد لله عايش هنا مرتاح، واشتغلت في بلدي وقريب من بيتي».  

 

شغال في بلدي

وأضاف خلال لقاء له مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في قناة الحياة: «كنت بسافر ليبيا واتغرب عشان لقمة العيش، لكن الحمد لله دلوقت شغال في بلدي وفي أمن وأمان، وقدرت أربي أولادي وأجوزهم، إحنا مش عاوزين الغربة ولقمة العيش في بلدنا أفضل».

المدن الجديدة 

وأشار إلى أن أسرته تتكون من 4 بنات وولد، مضيفا/ «الناس في البلاد بتدور على شغل وبدأو يتحركوا للمدن الجديدة لأنها أفضل وأوسع وفيها كل مظاهر الحياة اللي محتاجينها، وفخورين بشغلنا هنا والحياة هنا اختلفت فعلا».

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