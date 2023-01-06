مؤسس «راعي مصر للتنمية»: خدمات تحالف العمل الأهلي تقدم لكل شخص على أرض مصر

تحدث المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، عن دور التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي، لافتًا إلى أن التحالف لديه مجموعة كبيرة من المستشفيات، ضاربًا المثل بعضوية معهد الأورام ومستشفى القصر العيني وشفاء الأورمان، في التحالف.

وأوضح «رمزي» خلال لقائه مع الإعلامية الإعلامية مها موسى، في برنامج «أهل بلدنا» المذاع عبر قناة «الحياة»، خدمات التحالف الوطني تقدم لكل المواطنين المصريين وتٌقدم لكل شخص على أرض مصر ولا تفرق بين جنسية أي شخص.

ولفت إلى أن من المشاكل الكبيرة التي تواجه الأسر في القرى والعزب، تكلفة الكشف الطبي، نظرًا لحاجتهم لمصاريف انتقال، وغيرها، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بعض الأسر البسيطة، إضافة لحاجتهم للتحاليل والأدوية وغيرها.