مؤسس «راعي مصر للتنمية»: مبادرة «أطفال أصحاء» تهدف للكشف على 200 ألف طفل

كشف المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، عن تفاصيل مبادرة أطفال أصحاء، لافتًا إلى أن الطفل هو البنية التحتية لمصر، معتبرًا أن صحة الطفل هي مستقبل الوطن، مشددًا على ضرورة تقديم خدمات جيدة للأطفال، موضحا أن المبادرة تهدف للكشف على 200 ألف طفل في أكثر من 10 محافظات، إذ يخضع الطفل للكشف في 4 تخصصات ويجري عمل تحاليل عامة له وإجراء كشف نظر وعمل نظارة طبية وكشف أنف واذن وحنجرة وكشف عام على الطفل من ناحية القلب والجلدية.

وأوضح «رمزي» خلال لقائه مع الإعلامية الإعلامية مها موسى، في برنامج «أهل بلدنا» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن أقل عدد توقع قافلة المبادرة الكشف الطبي عليه يصل إلى 300 طفل، وأشار إلى أنه حال احتياج الطفل لعملية جراحية تجرى بالتعاون مع وزارة الصحة، مؤكدًا أن القوافل تزور الحضانات والقرى والعزب الفقيرة.