مجلس الذهب العالمي: 3 بنوك مركزية اشترت 55 طنا في نوفمبر

اشترت البنوك المركزية 55 طنًا إضافيًا من الذهب على أساس صافي خلال شهر نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 47% عن أكتوبر الذي سجل 34 طنًا من المعدن الأصفر.

بحسب محلل أول الذهب بمجلس الذهب العالمي، كريشان جوبول، فمن هذا الإجمالي الصافي، استحوذت ثلاثة بنوك مركزية على إجمالي مشتريات بقيمة 55 طناً، بينما ساهم اثنان إلى حد كبير في إجمالي المبيعات البالغ 5 أطنان، ما يدل على قوة الطلب.

وأضاف في مدونة مجلس الذهب العالمي: «جاء أكبر مشتريات هذا الشهر من بنك الشعب الصيني (PBoC) بزيادة قدرها 32 طناً تقريبًا، وهي أكبر عملية شراء تم الإبلاغ عنها في نوفمبر وأول زيادة معلن عنها في احتياطيات الصين من الذهب منذ سبتمبر 2019، هذا الإعلان مهم نظرًا لموقع الصين التاريخي كمشترٍ كبير للذهب، حيث تراكم لدى بكين 1448 طناً بين عامي 2002 و2019، في حين واصل البنك المركزي التركي شراء الذهب في نوفمبر مضيفًا 19 طناً آخر إلى احتياطياته الرسمية، وأدى هذا إلى ارتفاع صافي مشتريات تركيا من الذهب منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 123 طناً - وهي أكبر كمية تم الإبلاغ عنها من قبل أي دولة - واحتياطياتها الرسمية من الذهب إلى 517 طناً (27% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية)».

بحسب محلل مجلس الذهب العالمي، أضاف البنك المركزي لجمهورية قيرغيزستان إلى احتياطياته من الذهب لأول مرة هذا العام، حيث اشترى 3 أطنان تقريباً في نوفمبر لزيادة إجمالي احتياطياته من الذهب إلى 16 طناً (+ 61% منذ بداية العام).

على صعيد المبيعات، كان البنك الوطني الكازاخستاني والبنك المركزي الأوزبكي من أكبر البائعين، حيث خفَّضت كازاخستان احتياطياتها من الذهب بحوالي 4 أطنان إلى 380 طناً (-5% منذ بداية العام)، بينما انخفض احتياطي الذهب في أوزبكستان بنحو 2 طن إلى 397 طناً، أي أعلى بنسبة 10% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

يختتم قائلًا: «كان قطاع البنوك المركزية أحد المعالم البارزة في سوق الذهب في عام 2022، بعد أن اشترت صافي 673 طناً بين الربع الأول والربع الثالث، وبالنظر إلى صورة العام بأكمله، من المحتمل أن تكون البنوك المركزية قد حققت أكبر مستوى مرتفعًا من شراء الذهب لعدة عقود في عام 2022».