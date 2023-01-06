استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية في يوم الأجازة بمختلف محال الصاغة بجميع المحافظات، وذلك بالتزامن مع فتح البنوك بشكل استثنائي اليوم الجمعة، لاستقبال الراغبين في شراء شهادات الـ25% والتي شهدت إقبالًا كبيرًا منذ لحظة الإعلان عنها، فيما يتوقع خبراء انخفاض سعر الذهب قريبًا.

وشهدت محال الذهب هدوءًا كبيرًا في بداية التعاملات الصباحية، وسط استقبالهم العديد من الأسئلة حول أسعار الذهب اليوم في مصر،بالإضافة لوجود إقبال على البيع وإعراض عن الشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وقال عبد المحسن مصطفى، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب تختلف بين الحين والآخر، تارة تستقر وتارة تنخفض، موضحًا أنّهم يتابعون سعر الذهب في مصر لحظة بلحظة، مؤكدًا وجود حالة من الركود في الشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار

على جانب آخر، قال علاء فاروق مصطفى، تاجر ذهب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة بالدولار سجل 1838 دولارًا للبيع و1837 دولارًا للشراء، موضحًا أنّ هناك توقعات بانخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المُقبلة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وفيما يخص سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، فقد جاء كالتالي للبيع والشراء:

سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل 2011.5 جنيه للبيع، بينما سجل 1977.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22: سجل 1843.75 جنيه للبيع، فيما سجل 1812.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21: سجل 1760 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1730 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل 1508.5 جنيه للبيع، فيما سجل 1482.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1173.25 جنيه للبيع، بينما سجل 1153.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12: سجل 1005.75 جنيه للبيع، فيما سجل 988.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9: سجل 754.25 جنيه للبيع، بينما سجل 741.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأشار إلى أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، سجل 14080 جنيهًا للبيع، بينما سجل 13840 جنيهًا للشراء.