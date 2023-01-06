الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا بالمحافظات.. 3 ظواهر جوية مؤثرة

يبحث المواطنون عن حالة الطقس غدا بالمحافظات، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض بعض المحافظات إلى 3 ظواهر جوية على مدار اليوم، حيث تشهد الطرق الرئيسية والفرعية التي تؤدي من وإلى القاهرة شبورة مائية مع تكون الغيوم الجزئية على مدار اليوم، وسط توقعات بسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة أقل من 10 درجات للصغرى في محافظات شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا بالمحافظات

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس غدا بالمحافظات، تشهد طقسا مائلا إلى البرودة ليلاً، لاسيما في محافظات الصعيد على أن يكون باردا في الساعات الأولى من الصباح معتدل الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع طقس مشمس.

حالة الطقس غدا السبت في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا السبت في القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، يكون باردا ليلاً ونهارا مع تكون الشبورة المائية الكثيفة وسط نشاط للرياح حيث تصل سرعتها إلى 14 كيلو مترًا في الساعة، وسجلت درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

طقس غدا السبت

فيما يتعلق بحالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، يكون باردا نهارا شديد البرودة في الساعات الأخيرة في الليل، مع سقوط أمطار وتصل سرعة الرياح إلى 24 كيلو متر في الساعة، وسجلت درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13 درجة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

فيما تشهد غدا محافظات جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس غائم جزئيا معتدل الحرارة، حيث سجلت العظمى 23 درجة وبلغت الصغرى 15 درجة، وتكون سرعة الرياح 18 كيلو متر في الساعة.

وتشهد محافظات شمال الصعيد طقسا مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الشبورة المائية ونشاط لحركة الرياح التي تصل سرعتها إلى 15 كيلو متر في الساعة فيما سجلت درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات

وجاء طقس جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا ونهارا، حيث سجلت العظمى 23 درجة، وبلغت الصغرى 11 درجة وسط تكون الشبورة المائية وتصل سرعة الرياح إلى 22 كيلو متر في الساعة.

وعن حركة الأمواج غدا السبت في البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج إلى 1.5 متر ويكون اتجاهها غربية، فيما جاءت حركة الأمواج في البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاعها إلي 1.75 ويكون اتجاهها شمالية غربية.