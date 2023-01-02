حالة الطقس غدا في المحافظات.. احذر الشبورة الكثيفة فجرا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها حالة الطقس غدا في المحافظات حيث تشهد السواحل الشمالية غطاء سحابيا من السحب الرعدية الممطرة على السلوم، ومطروح يصاحبها سقوط أمطار غزيرة، مع طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، مع ظاهرة تكون الشبورة المائية الكثيفة فجرا على الطرق الرئيسية التي تؤدي إلى القاهرة.

وطالبت هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة حيث تشهد المحافظات ذروة سقوط الأمطار غدا.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أوضح البيان أنه تشهد محافظات القاهرة الكبري وخليج السويس طقسا باردا في الصباح الباكر بارد ليلا مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية وسقوط أمطار رعدية، كما سجلت درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

طقس غد الثلاثاء في المحافظات

فيما جاءت حالة الطقس غدا في محافظات جنوب الوجه البحري طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا وتكون الغيوم الجزئية والشبورة الكثيفة التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية وسط توقعات بسقوط أمطار رعدية.

فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري طقس بارد ليلا ونهارا مع نشاط لحركة الرياح وتكون الغيوم الجزئية وسقوط أمطار رعدية على مدار اليوم، وسجلت العظمى 19 درجة، والصغرى 14 درجة.

وعن حالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة تشير التوقعات إلي طقس بارد في الصباح شديد البرودة ليلا مع سقوط أمطار رعدية وتكون الشبورة في الساعات الأولى من الصباح.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وفيما يتعلق بمحافظات شمال الصعيد جاء طقس غدا مائل إلى البرودة في الصباح بارد ليلا شديد البرودة في آخره مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة، وسجلت العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات.

وتشهد محافظات جنوب الصعيد طقس بارد في الصباح معتدل نهارا بارد ليلا مع تكون الغيوم وانعدام فرص سقوط الأمطار، وسجلت العظمي 22 درجة و 9 درجات للصغرى.

وسجلت أقل درجة حرارة للصغرى في كاترين حيث سجلت 4 درجات مئوية، كما سجلت أقل درجة حرارة للعظمى 15 درجة، فيما سجلت عدد من محافظات الصعيد أقل من 10 درجات للصغرى، حيث سجلت الأقصر 6 درجات للصغرى، الوادي الجديد 7 درجات، سوهاج وقنا 6 درجات.