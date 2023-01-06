تصفيق حار للرئيس من حضور قداس عيد الميلاد في كاتدرائية العاصمة الإدارية

تفاعل حضور قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قابلوه بتصفيق حار وبالزغاريد ابتهاجًا وفرحًا بحضوره مراسم عيد الميلاد وتهنئته لهم.

دقت أجراس الكاتدرائية معلنة احتفال ميلاد السيد المسيح

وتزينت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة من أجل استقبال قداس عيد الميلاد المجيد 2023، ودقت أجراس الكاتدرائية معلنة احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بميلاد السيد المسيح وفقا للتقويم الشرقي، حيث ترأس القداس الإلهي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

حضور كبير لتهنئة قداسة البابا بالاحتقال

وحضر عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين والوزراء ومندوبي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وعددا من الدبلوماسين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة، صلوات القداس بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة ولتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني.