تنمية الصعيد.. الوادي الجديد تشهد أطول وأضخم شبكة طرق في مصر

وضعت مصر خطوات استباقية لتنمية صعيد مصر، لتكون منارة لتنمية اقتصادية حقيقية واستغلال الموارد قادرة على رفع مصر اقتصادياً عقب 8 أعوام من الإنجازات للرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح الصعيد يتنفس تنمية وكان منهم شرايين الحياة التي تنفذ الآن على أرض الواقع من شبكة طرق ضخمة تربط محافظة الوادي الجديد بمحافظات الصعيد والدلتا بعد أن كانت في معزل عن المحافظات الأخرى.

تطوير أطول شبكة طرق في مصر

شكلت خطة التنمية المستدامة 2030، خطى حقيقية وتطور وتغير حقيقي يضخ دماء جديدة في نصف مساحة مصر وهي الوادي الجديد، التي أوشكت على الانتهاء من أطول شبكة طرق تصل إلى أكثر من 1200 كيلومتر، مقسمة لمسافات كبيرة تربطها بمحافظات مصر.

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحافظة بدأت في تنفيذ أطول شبكة طرق في مصر بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تبدأ من توشكى فى أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بطول 126 كيلو متر، وطريق آخر من درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة بطول 120 كيلو متر، ومن شرق العوينات إلى مدينة موط بمركز الداخلة، بطول 375 كيلو متر، ومن الداخلة - الفرافرة بطول 320 كليو متر، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كيلو متر، ومن البحرية حتى 6 أكتوبر بطول 290 كيلو متر.

رصد أكبر ميزانية في صعيد مصر لتنمية الوادي الجديد

وأضاف محافظ الوادي الجديد، إن محافظة الوادي الجديد حظيت منذ عام 2020 بأكبر ميزانية تنموية فى تاريخها، و رصدت ميزانية خاصة بها وهي أكثر من 7 مليار جنيه لدعم شبكة الطرق بالمحافظة، وهى أطول شبكة طرق على مستوى محافظات مصر، من خلال الموافقة على مطالب المواطنين في الوادي الجديد بتعديل مسار أخطر منطقة في مصر وهي منطقة النقب، والذي تم اعتماد ميزانية خاصة به، بقيمة 125 مليون جنيه كمرحلة أولي لتفادي المنحنيات الخطيرة على هذا الطريق وتحديداً الخارجة- أسيوط.