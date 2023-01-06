«تنمية الصعيد»: نفذنا 17 مشروعا تنمويا في 10 محافظات.. «فيديو»

قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تم إنشائها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الاهتمام وتنمية وإحداث طفرة كبيرة ومجابهة التحديات الموجودة في صعيد مصر، مثل الهجرة من الصعيد وعدم توفر فرص عمل.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الهيئة نفذت منذ إنشائها 17 مشروع تنموي على مستوى 10 محافظات، حيث تستهدف المشروعات إحداث طفرة كبيرة وتنمية شاملة بالاشتراك مع جميع أجهزة الدولة، وفي إطار منظومة منسقة لها أهداف وغايات.

وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد، أنّ مشروعات الهيئة تأتي في محاور رئيسة، مثل الزراعة، الصناعة، البيئة، المحور الاجتماعي، الاهتمام بالمواطن الصعيدي وتوفير فرص عمل له.

وأكد اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد: «واجهنا التحدي في المحور الاجتماعي، حيث يقترب جدا من المواطن وتطويره، إذ شهدنا المشروع العملاق حياة كريمة، وهو مشروع قومي لا تستطيع أي دولة تنفيذه، لأنه ينقل الدولة إلى دولة جديدة وهي الجمهورية الجديدة».

ولفت إلى أن التنمية تنشأ من 3 محاور رئيسة، هي المواطن واهتمام الدولة به من خلال توفير مسكن آمن وطريق والكهرباء والمياه والصرف، وكل ذلك لم يكن موجودا من قبل في الصعيد، أما المحور الثاني فهو الطريق الذي سيؤدي إلى مناطق التنمية مثل محاور شرق وغرب النيل والكباري ورفع كفاءة الطرق، والمحور الثالث هو التنمية الاقتصادية والمشروعات الزراعية العديدة ومشروعات صناعية وفرص عمل.