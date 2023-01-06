تنمية الصعيد.. «سكن كريم» في قنا ينتشل الأسر الأكثر احتياجا إلى حياة أفضل

تنمية الصعيد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل النواحي وفي كل القطاعات سواء خدمية أو السكنية ، ومنها مشروعات سكن كريم للأسر الأكثر احتياجا التي كانت أهم الأشياء التي قامت على تلبيتها للمواطنين غير القادرين لوضعهم على حياة كريمة آدمية تليق بهم في عهد القيادة السياسية الحالية.

سكن كريم محافظة قنا

وتنشر «الوطن» وفق بيانات وإحصائيات رسمية، من المحافظة في قنا، عمارات سكن كريم في مراكز الوقف وفرشوط وأبو تشت و دشنا، التي تم إنشاؤها لتنمية الصعيد في عهد الرئيس السيسي وإليكم أهم المعلومات عنها.

- عمارات «سكن كريم» في قرية المراشدة بمركز الوقف، وتضم 4 عمارات بإجمالي32 وحدة سكنية ، علي مساحة 100 متر لكل وحدة، كاملة التشطيب.

- ملحق لكل وحدة سكنية حظيرة ملاصقة لكل وحدة سكنية لاستخدامها في تربية الطيور أو المواشي لتوفير مصدر دخل مناسب لهم .

- عمارات «سكن كريم» بقريتي الدهسة قبلي وبحرى في مركز فرشوط و 13عمارة بإجمالي 104 وحدة سكنية.

- مشروع «سكن كريم» بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت وتضم عمارتين بإجمالي 16 وحدة سكنية طبقا لنموذج تصميمي واحد.

-عمارات «سكن كريم» بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، منها 4 عمارات بنجع العبابدة بقرية أبو مناع بحري بإجمالي 32 وحدة سكنية، و4 عمارات بقرية الميات بإجمالي 32وحدة سكنية، وعمارتين بقرية العطيات بإجمالي 16 وحدة سكنية.

محافظ قنا: سكن كريم لتنمية الأسر الأكثر احتياجا

وقال اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، إن مشروع سكن كريم يستفيد منه أكثر الأسر احتياجا، تم اختيارهم منن خلال اللجنة المسئولة عن فحص و مراجعة طلبات المتقدمين من الفئات الأولي بالرعاية تحت رئاسته. وأصاف أن المشروع سوف يوفر سكن ملائم يليق بالمواطن المصري طبقا لما وجه به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووجه المقاولين بسرعة استكمال توصيل أعمال المرافق لبعض العمارات حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية تسليمها للمستحقين من الفئات الأولي بالرعاية .

وأكد «الداودي» أن المشروع يشمل 39 عمارة، بإجمالي 312 وحدة سكنية، و10 عمارات بمركز قوص.