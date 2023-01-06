أسعار الدواجن اليوم بالمحافظات.. الساسو بـ60 جنيها

أكد الدكتور يحيى زكريا، أستاذ الدواجن بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، أن أسعار الدواجن اليوم بالمحافظات، شهد بعضها تراجع جنيهين، وذلك في أسعار البط المسكوفي، والفراخ البلدي، والبط المولار، والفراخ الساسو، والبط السوداني، والأرانب وأسعار البانية، وذلك خلال عمليات البيع والشراء بالأسواق الحرة والمتاجر.

أسعار الدواجن اليوم بالمحافظات الجمعة

وأشار الدكتور يحيى زكريا في تصريح خاص للوطن، إلى أن أسعار الدواجن اليوم بالمحافظات، شهد بعضها استقرارا وتراجعا لأخرى، في أسعار البط المولار، والفراخ الساسو، والفراخ الأمهات، بينما جاءت أسعار الدواجن اليوم الجمعة كالتالي:

سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 54 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ البيضاء 55 جنيهاً.

سعر كيلو الرومي ب 77 جنيهاً.

سعر كيلو الأجنحة الرومي 60 جنيهاً.

سعر كيلو القوانص والكبد للرومي 58 جنيهاً.

سعر كيلو الفيلية للرومي 150 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ البلدي 68 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ الساسو 60 جنيهاً.

سعر كيلو الأرانب 67 جنيهاً.

سعر "جوز" الحمام 60 جنيهاً.

سعر البط المسكوفي 62 جنيهاً.

سعر كيلو البط المولار ب 46 جنيهاً.

سعر كيلو البانية للفراخ 120 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ الفيومي 63 جنيهاً.

سعر الأجنحة للفراخ 35 جنيهاً.

سعر كيلو البط السوداني 65 جنيهاً.

سعر كيلو الوراك 66 جنيهاً.

تراجع أسعار الدواجن في الفترة المقبلة

وأضاف «زكريا»، أن تراجع بعض أسعار الدواجن اليوم بالمحافظات، مثل الفراخ البلدي، وأنواع من الطيور، يصب في مصلحة قطاع المستهلكين في محافظات مصر، موضحا أن الدواجن سوف تشهد تراجعا جيدا خلال الأيام المقبلة، بعد تراجع أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية.