أسعار الكتاكيت والفراخ والبط والرومي في بورصة الدواجن اليوم

يبحث الكثيرون من أصحاب المزاراع والمربين وربات البيوت عن أسعار الكتاكيت والفراخ البيضاء والساسو والبط والرومي، للحصول على طلبات الأسر من طعام أو المزارع من كتاكيت مختلفة.

وأعلنت البورصة الرئيسية للدواجن، أسعار الكتاكيت والبط والرومي والفراخ اليوم، مشيرة إلى وجود تباين في الأسعار بين الشركات، يعود إلى عوامل الوزن والنوع والحالة والعمر.

أسعار الكتاكيت في البورصة اليوم.. البلدي 4 جنيهات

بحسب إعلان البورصة، تراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد من 6 إلى 6,25 جنيه، والساسو من 4 إلى 4,25 جنيه، والبلدي بين 4 إلى 4,5 جنيه.

وسجل سعر لحم الفراخ البيضاء تباينا، بين 43 و44 جنيها للكيلو، ولحم الفراخ الساسو بين 59 و60 جنيها للكيلو، ولحم الفراخ البلدي من 59 إلى 61 جنيها للكيلو، في حين تراوح سعر لحم الأمهات الأبيض بين 37 و38 جنيها للكيلو.

ستقرار أسعار البط اليوم في البورصة

ووفقاً لبيان البورصة، فإن سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم تراوح من 6,5 إلى 7,5 جنيها، كتكوت البط المسكوفي من 15 إلى 16 جنيها، والبط المولار تراوح بين 15 و16 جنيها.

أما لحم البط الفرنساوي فتباين بين 24 و24,5 جنيه، والبط المسكوفي من 47 إلى 47,25 جنيه، ولحم بط المولار من 31 إلى 32,5 جنيه.

أسعار الفراخ الرومي والسمان

وجاء سعر الكتكوت الرومي البرونزي 500 جرام عمر 45 يوما بين 44 و44,5 جنيه، والكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم بين 16.5 و16,5 إلى 17 جنيه، وكتكوت الرومي اليوم عمر شهر، من 16 إلى 16,5 جنيه، وكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم بين 16,5 و17 جنيه.