أسعار الكتاكيت والرومي والبط والفراخ في بورصة الدواجن اليوم

يبحث كثيرون من أصحاب المزارع عن أسعار الكتاكيت بمختلف أصنافها، كما تهتم الأسر بمعرفة أسعار البط والفراخ، لتحديد مصدر شراء مستلزماتهم اليوم الجمعة.

وأعلنت بورصة الدواجن أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدية والروزي والساسو وكذلك كتكوت البط والرومي، إضافة إلى أسعار الفراخ البيضاء ولحوم البط، ونوهت البورصة في إعلانها إلى أن التباين في السعر يعود إلى عوامل الجودة والوزن والعمر.

أسعار الكتاكيت والفراخ البيضاء والبلدية والساسو

وفقا لإعلان البورصة، تراوحت أسعار لحوم الفراخ البيضاء اليوم من 41 إلى 42 جنيها للكيلو، والفراخ الساسو من 59 إلى 60 جنيها للكيلو، ولحوم الفراخ البلدية من 59 إلى 61 جنيها للكيلو، ولحوم الأمهات البيضاء من 37 إلى 38 جنيها.

فيما تراوح الكتكوت الأبيض من عمر يوم 9.25 إلى 9.5 جنيه، والساسو عمر يوم من 4.25 إلى 4.50 جنيه، والكتكوت البلدي عمر يوم 4 إلى 4.5 جنيه، والكتكوت البلدي هجين من 4.75 إلى 5 جنيهات، والكتكوت الروزي الفيومي من 4.5 إلى 4.75.

استقرار أسعار البط في البورصة اليوم

وبحسب إعلان بورصة الدواجن، تراوح سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم بين 6.50 و7.50 جنيه، وكتكوت البط المسكوفي عمر يوم من 15 إلى 16 جنيها، وكتكوت البط المولار عمر يوم 15 إلى 16 جنيها، فيما استقر سعر لحم البط الفرنساوي من 24 إلى 24.50 جنيه، ولحم البط المسكوفي من 47 إلى 47.25 جنيه، أما لحم البط المولار من 31 إلى 32.5 جنيه.

أسعار الكتكوت الرومي اليوم الجمعة

وسجل سعر الكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم 16.5 إلى 17 جنيها، والكتكوت الرومي بوم عمر شهر 16 إلى 16.5 جنيه، والكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم 16.5 إلى 17 جنيه، والكتكوت الرومي البرونزي وزن نصف كيلو عمر 45 يوما من 44 إلى 44.5 جنيه.