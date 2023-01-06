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نقيب المحامين يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

كتب:

إسراء سليمان
07:26 م | الجمعة 06 يناير 2023
عبد الحليم علام نقيب المحامين

عبد الحليم علام نقيب المحامين

تقدم عبد الحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص الأمنيات الطيبة وعميق مشاعر المحبة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وجاء نص تهنئة نقيب المحامين، كالتالي: «قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، وكل المحامين، أتقدم بخالص الأمنيات الطيبة وعميق مشاعر المحبة إلى قداستكم وإلى جميع الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة».

واختتم: «راجيًا من الله عز وجل أن يعيدها على قداستكم وعلى مصر أقباطًا ومسلمين بالخير والرخاء والسلام والأمان».

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.