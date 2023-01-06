تراجع أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات.. الطن الأوكراني بـ12 ألفا و550 جنيها

قال حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات 2023، شهدت تراجعا في بعض أسعار أصناف الذرة الصفراء، وذلك لما جرى تداوله اليوم الجمعة بالأسواق الحرة والمتاجر في محافظات الجمهورية بالوجهين البحري والقبلي ليوم الجمعة.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

وأوضح «حاتم»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، سجلت تراجعا، حيث سجل سعر طن الذرة الصفراء برازيلي 12 ألفا و750 جنيهاً.

سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 12 ألفا و550 جنيهاً، وسط استقرار لكل طن مباع اليوم.

سعر طن الذرة الروماني 12 ألفا و450 جنيهاً، بتراجع 50 جنيهاً عن كل طن.

سعر طن الذرة الأرجنتيني 12 ألفا و650 جنيهاً، بتراجع 50 جنيهاً لكل طن.

أسعار الذرة الصفراء اليوم والإفراج

وأضاف «عبدالغفار»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، تشهد استقرارا في بعض الأصناف، وانخفاضا في أخرى، وهو أمر يرجع للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للإفراج الجمركي عن الذرة المستوردة خلل الأيام الماضية بما يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين في حالات البيع والشراء.