تراجع أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات.. برازيلي بـ12 ألف و700 جنيه

كشف حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات 2023، شهدت تراجع في الأسعار لأصناف الذرة الصفراء، طبقا لما تم تداوله اليوم الخميس، بالأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في شتى ربوع محافظات الجمهورية بالوجهين البحري والقبلي.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

أشار «عبدالغفار»، إلى أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، سجلت تراجعا جيدا يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين بهدف البيع والشراء، ليسجل سعر طن الذرة الصفراء برازيلي 12 ألف و700 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيه عن كل طن مباع.

كما سجل سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 12 ألف و550 جنيها، وسط تراجع بلغ 50 جنيها عن كل طن مباع، وسجل سعر طن الذرة الروماني 12 ألف و500 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن.

كما سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني 12ألف و700 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيه عن لكل طن.

وأوضح «حاتم»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، تشهد تراجع في أسعار طن الذرة الصفراء المستوردة، بما يصب في مصلحة الملايين من المستهلكين في محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء والشامية بمحافظات الجمهورية، بلغت نحو مليون و360 ألف فدان ذرة.