عايدة رياض: أقضي يوم عيد الميلاد مع أسرتي وجيراني في بيتنا القديم

هنأت الفنانة عايدة رياض، جمهورها ومحبيها بعيد الميلاد المجيد، الذي تحرص كل عام على قضائه وسط جيرانها وأسرتها.

وقالت عايدة رياض لـ «الوطن»: «كل سنة وكلنا بخير، بحرص على قضاء يوم عيد الميلاد مع الأسرة وجيراني، في منزل العيلة القديم بمصر الجديدة، رغم أن كل واحد منا يعيش في مكان مختلف إلا أننا نتجمع في بيت العائلة ونتابع القداس في التلفزيون، وبعدها نبدا في أكل اللحوم بعد 45 يوم صيام».

وأضافت: «في فترة الـ 45 يوما، كنت أتناول الأسماك والكشري والعدس والبصارة والباذنجان، أكلات بعشقها، ورغم أن هذه النوعية من الأطعمة تعمل على زياده الوزن، إلا أنني أحاول أن أكون حريصة على عدم زيادة الوزن بقدر الإمكان».

وتابعت عايدة رياض: «قداس عيد الميلاد المجيد، يتابع بثه عبر شاشات التلفزيون، المسلمون والمسيحيون، وهي دي مصر، فعلا كلنا واحد، ربنا يحفظ مصر ويحميها».