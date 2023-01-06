ترشيح أحمد سعد لجائزة أفضل تعاون فني من جوائز الموسيقى الأفريقية

رشَّح القائمون على جوائز الموسيقى الأفريقية، الفنان أحمد سعد لنيل جائزة أفضل تعاون فني لعام 2022 على القارة الأفريقية، وذلك عن مجمل أعماله.

أحمد سعد يترشح عن مصر

ترشح معه على الجائزة كل من كاليما من غينيا الاستوائية وكوستا تيتشا من جنوب أفريقيا وديفو من نيجيريا، وفيري بوي من نيجيريا، وماريو من تنزانيا .

كما رشح الفنان أمير عيد على جائزة أفضل فنان روك، في حين استحوذ عدد كبير من الفنانين من شمال أفريقيا على باقي الجوائز.

من المقرر أن تعلن الجوائز في 13 يناير الجاري، على أن يُقام حفل توزيع الجوائز في العاصمة السنغالية داكار.

الجائزة تقام حتى رعاية الاتحاد الأفريقي

طرح أحمد سعد، فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان «يا عراف» عبر YouTube والمنصات الموسيقية المختلفة، وتجمعه لأول مرة مع أحمد زعيم والتونسي نوردو.

أحمد سعد طرح أغنية «يا عراف»

أغنية يا عراف كلمات محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي توما، وجرى التصوير بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسين حسن، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.