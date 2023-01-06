لطفي لبيب: أحتفل بعيد الميلاد المجيد مع الأسرة والأحفاد

أكد لطفي لبيب أنه يحرص على صلاة عيد الميلاد المجيد في الكنيسة، بعدها يبدأ الاحتفال مع الأسرة في المنزل في جو عائلي.

وقال لبيب، في تصريحات لـ«الوطن»: «عدت منذ قليل من الكنيسة حيث إنني أحرص على صلاة العيد هناك، ثم عدت إلى المنزل وحاليا أتواجد وسط تجمع أولادي وأحفادي، وجميعنا نفضل قضاء هذا اليوم في المنزل وآكل الفتة واللحمة».

عيد سعيد علينا وعلى مصر كلها

وأضاف لبيب: «عيد سعيد علينا وعلى مصر كلها ويا رب أيامنا كلها أعياد، كل عيد وكلنا إيد واحدة».