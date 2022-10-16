لطفي لبيب عن «القاهرة الإخبارية»: ننتظر أخبار وتغطيات خاصة ومميزة

أعرب الفنان لطفي لبيب، عن سعادته بقرب انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية»، بعد فترة طويلة من التحضيرات وتوافر جميع الإمكانيات التي تذلل الصعاب، حيث أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تدشين «قطاع أخبار المتحدة»، وهو أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، الذي يضم 4 قنوات، منها 3 جُدد، بخلاف تطوير قناة «إكسترا نيوز».

لطفي لبيب يشيد بـ قناة «القاهرة الإخبارية»

وقال لبيب لـ«الوطن»: «نحن أمام تطور كبير تشهده مصر بقوة منذ فترة، وإطلاق قناة كبيرة بحجم القاهرة الإخبارية دليل على هذا التطور، خاصة في ظل انضمام كبار المذيعين إلى أبوابها، ونتنظر أخبار وتغطيات خاصة لكل الأحداث سواء في مصر والعالم العربي بأكمله بمنتهي الحيادية والمصداقية كما تعودنا.

ووجّه لطفي لبيب، الشكر لكل القائمين على القناة قائلا: «مجهود كبير ونتمني لكل فريق العمل التوفيق».

أحمد الطاهري يتحدث عن قناة القاهرة الإخبارية

وقال أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه بـ«فيسبوك»، أنّه أعلن في يونيو 2021عن طريق صفحة قناة إكسترا نيوز انطلاق القناة، وتقدّم في اليوم ذاته أكثر من 5 آلاف شخص، وجرت الاستعانة بكوادر مصرية لها خبرات في قنوات إقليمية ودولية، وعدد من كوادر قناة «إكسترا نيوز»، إضافة إلى الاستعانة بكوادر مصرية لهم خبرات في قنوات إقليمية ودولية، وبنسبة لا تتجاوز 10% من دول شقيقة عربية، وأرجع السبب وراء ذلك، إلى أنّ مصر لديها فائض كوادر ولا نواجه عجزا بها، والكل يعمل وفق المدرسة المصرية.