لطفي لبيب يطمئن الجمهور على صحته: «أنا بخير.. وأتابع كل التطورات العالمية»

طمأن الفنان لطفي لبيب الجمهور على حالته الصحية، مؤكدا أنه يقضي معظم وقته مع أسرته خلال الفترة الراهنة، ولا صحة لأي شائعات عن تدهور صحته.

تطورات حالة لطفي لبيب الصحية

وقال لبيب، في تصريح خاص لـ«الوطن»: الحمد لله بخير وصحتي كويسة، وبشكر كل حد اتصل واطمن عليا، أنا شخص أحب الحياة وأتابع كل التطورات السياسية التي تحدث في كل أنحاء العالم.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب الدرامية، مسلسل «راجعين ياهوي» من بطولة الفنان خالد النبوي، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، إذ تدور أحداثه حول رجل الأعمال «بليغ أبو الهنا» الذي يخسر جميع أمواله في أوروبا، فيعود إلى أسرته مرة أخرى ويحاول لم شملهم، وأثناء ذلك تربطه علاقة عاطفية بطبيبة نفسية وتؤدي دورها «نور»، ويتذكر حبيبته القديمة، التي تجسد دورها هنا شيحة.

آخر ظهور لـ لطفي لبيب

كان آخر ظهور لـ لطفي لبيب خلال شهر سبتمبر الماضي، على خشبة مسرح «الهناجر» بدار الأوبرا المصرية، في حفل ختام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الخامسة، ولم يتمالك دموعه بخاصة وأنه من عشاق المسرح.

سبب ابتعاد لطفي لبيب عن المسرح

وجاء سبب بكاء «لبيب» هو تعرضه لأزمة صحية شديدة، ألزمته الابتعاد عن المشاركة في الأعمال المسرحية.