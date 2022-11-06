لطفي لبيب: قمة المناخ تظهر الوجه الحقيقي لمصر أمام العالم

يتابع لطفي لبيب فعاليات مؤتمر المناخ COP27، الذي بدأت فعالياته اليوم لتستمر حتى يوم 18 نوفمبر المقبل، ويجتمع فيه أغلب قادة وممثلي دول العالم والكثير من المسؤولين ورجال الأعمال الدوليين لمناقشة قضية المناخ.

لطفي لبيب يتحدث عن قمة المناخ

وقال لطفي لبيب لـ «الوطن»: «مصر في أبهي الحلل من أجل استقبال جميع دول العالم، وفخر كبير لنا استضافة المؤتمر بمصر، لأن هذا يساعد على إظهار صورة مصر الحقيقة للعالم الخارجي».

وأضاف أنَّه في أحد المؤتمرات البيئية تحدث القائمين على الأمر عن أنَّ كل الدول سوف تسهم في أزمة المناخ بدول العالم، ويجب على تلك الدول أن تكون جادة وتلتزم بالوعود.

وبشأن استخدام المواد النافعة للمساعدة في تحللها بيئيًا بشكل سريع، قال لطفي لبيب إنَّ «البلاستيك مادة لا تزول، وقد سافرت أنحاء العالم ووجدتهم يستخدمون أكياس ورقية فقط، لذلك يجب علينا أن نتجه للأكياس الورقية ونحافظ على المناخ ونحافظ على البيئة».

معلومات عن مؤتمر المناخ Cop27

مؤتمر المناخ، ينتظره العالم بأكمله، لمواجهة ومعالجة مشكلات المناخ، ويعد جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.