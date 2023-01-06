الرئيس السيسي: «ما تسمعوش لحد مش مسؤول لأنه أكيد مش هيبقى عارف»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: «في كل مناسبة بتكلم وأقول الحكاية علشان تبقوا عارفينها فما تديش ودنك لحد أقل ما فيه مش مسؤول».

وأضاف الرئيس السيسي: «كل واحد يعرف على أده، موظف، مدير، واللي بعده واللي بعده، لحد ما نوصل للي ربنا أراد أنه يبقى متولي المسؤولية، يعني حد هيعرف، مع كامل التقدير والاحترام لأعضاء الكنيسة الآخرين زي قداسة البابا في شؤون الكنيسة، لأ».

وتابع: «لما جبت المثل، وأرجو أنك تعذرني قداسة البابا، اللي يتكلم إن ما كانش يعرف، وأكيد مش هيبقى عارف».