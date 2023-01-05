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النائب مصطفى الكحيلي: زيارة الرئيس السيسي إلى سوهاج إعادة إحياء لقرى الصعيد

كتب:

حسام ابو غزالة
08:24 م | الخميس 05 يناير 2023
حياة كريمة - أرشيفية

حياة كريمة - أرشيفية

أشاد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة سوهاج اليوم الخميس، وثمن دور مبادرة حياة كريمة في تغيير وجه الحياة في الصعيد بشكل عام، وبخاصة مستوى معيشة المواطنين.

وقال عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ إن زيارة الرئيس اليوم تشريف لأهالي الصعيد عموما، وتؤكد حرصه على توفير حياة كريمة، وإنهاء كل سنوات التهميش التي عانها الصعيد.

ونوه بأن افتتاحات الرئيس في محافظة سوهاج، بمثابة إعادة الروح لمحافظات الصعيد التي غابت عن خريطة التنمية، كما أن المشروعات الجديدة تحافظ على العمالة من أبناء الصعيد، وتهدف للارتقاء بمختلف القطاعات والمجالات.

وأضاف أن زيارة السيسي لقرية أم دومة ضمن قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج تاريخية، وتؤكد أن الصعيد في القلب لتحقيق إنجازات غير مسبوقة بمختلف المجالات والقطاعات.

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