باحثة نوبية بعلم الصوتيات لـ مصر تستطيع: نتعرف على أصوات المجرمين بالذكاء الاصطناعي

قالت الدكتورة أمنية إبراهيم، مدرس مساعد بكلية الآداب، وباحثة نوبية في علم الصوتيات، إن دراستها التي قامت بها كشفت عن كيفية تغير صوت الإنسان حسب بيئته والمحيطين به.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة dmc، أنها ساهمت في دراسة عن أصوات المجرمين لكشف صفات الجناة من أصواتهم للمساهمة في الوصول إلى الحقيقة.

وتابعت أن عملية النطق وإخراج الصوت عملية معقدة للغاية، حيث يتطلب الصوت للخروج تحرك أكثر من 100 عضلة في الفم، لذلك هناك مصاعب كبيرة في تحليل الصوتيات أثناء العمل عليها.

وأكملت: «حصلت على مجموع كبير في الثانوية العامة، ودخلت كلية الآداب ومن ثم الالتحاق بعلم الصوتيات وحصلت على منحة بألمانيا، وتكنولوجيا الكلام مهمة جدا في نقل التواصل إلى الآلة أو الكمبيوتر»، مشيرة إلى أن هناك بعض العلماء وصلوا لصوت تخيلي من المومياوات عبر بعض الأجهزة، كما يتم التعرف على أصوات الناس الأصلية باستخدام الذكاء الاصطناعي.